Aina e la Nazionale: la Coppa d’Africa può accelerare il calciomercato del Toro

Al termine di una stagione molto dispendiosa è tempo di vacanze per i giocatori del Toro. Per molti ma non per tutti, però, perché in questi giorni stanno iniziando diverse rassegne internazionali tra cui l’Europeo Under 21, la Coppa d’Africa e la Copa America; tra i convocati ci sono anche 4 giocatori del Torino: Kevin Bonifazi, Sasa Lukic, Tomas Rincon e soprattutto Ola Aina. Il Toro guarderà con particolare attenzione gli impegni internazionali dell’esterno nigeriano appena riscattato, perché potrebbero influenzare anche le strategie di mercato del nuovo direttore sportivo granata.

DATE – Questo perché, delle tre competizioni menzionate, la Coppa d’Africa è quella che finirà più tardi. La finale è fissata per il 19 luglio, data in cui il Torino avrà già terminato la prima settimana di ritiro a Bormio (fissato dal 13 al 27 luglio). I fattori da considerare sono molteplici: innanzitutto bisognerà vedere sino a che punto della competizione arriverà la Nigeria di Aina e soprattutto sarà importante capire se il Torino disputerà i preliminari di Europa League o no. Qualora questa eventualità si concretizzasse, la partenza per il ritiro verrebbe anticipata e Aina potrebbe anche saltarlo interamente.

MERCATO – Questa eventualità potrebbe modificare anche i piani del Toro, perché Europa League o meno, al Torino serve un esterno sinistro. Anche considerando Ola Aina, a Mazzarri manca un sinistro naturale per completare il reparto. A maggior ragione, quest’operazione andrebbe anticipata nel caso in cui Aina saltasse del tutto o in parte il ritiro estivo: il rischio è quello di presentarsi con la coperta corta ai nastri di partenza del campionato o, ancora peggio, ai preliminari di Europa League. Visto, poi, che Parigini dovrà recuperare dall’operazione e che Berenguer piace molto all’Athletic Bilbao, la priorità sul mercato del Torino sarà proprio l’esterno.