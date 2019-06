Calciomercato, dalla Spagna: “Il Siviglia pensa ad Izzo per la difesa”

La prima pagina dell’Estadio Deportivo in edicola oggi è piuttosto eloquente: “Siviglia focalizzato sulle barricate” ed in copertina campeggia il volto di Armando Izzo, grande protagonista dell’ultima stagione del Torino grazie ai suoi interventi in fase difensiva. Secondo quanto raccolto da uno dei quotidiani punto di riferimento dell’Andalusia nel settore dell’informazione sportiva, Monchi avrebbe sondato il terreno con il Torino per il granata. Un interesse concreto da parte del Siviglia, ma che per il momento non si è ancora trasformato in una vera e propria trattativa tra le parti. La stima c’è ma, come riportato dallo stesso quotidiano, la trattativa è complessa. Anche perché il Torino non sembra intenzionato a far partire i suoi gioielli più preziosi, a meno di offerte irrinunciabili. Monchi lo sa bene, valuta le possibilità e attende il momento giusto per presentare formalmente la prima offerta ufficiale.

RUMORS – Questo è solo l’ultimo accostamento di Armando Izzo ad un club diverso dal Toro. Il giocatore – è evidente – ha mercato: l’ottima stagione in granata ha permesso di far vedere (in Italia ed all’estero) le sue qualità nelle letture difensive e nelle marcature. Anche la recente convocazione in Nazionale da parte del CT Mancini è una ulteriore attestazione di merito nei confronti del giocatore granata. Proprio per questi motivi, come detto, difficilmente Cairo e Mazzarri lasceranno partire uno dei loro pezzi più pregiati, anche se nel corso dell’estate assisteremo a qualche tentativo di assalto.