Una vecchia conoscenza del Torino potrebbe far rientro in Italia. Il Bologna di Sinisa Mihajlovic ha puntato i fari su Angelo Ogbonna. Il difensore milita dal 2015 al West Ham e in questa sessione potrebbe cambiare aria abbracciando il progetto emiliano. Nel 2013 fu turbolento l’addio del difensore dai granata, infatti il classe 1988 – dopo aver fatto la trafila nella giovanili granata – approdò alla Juventus, non senza polemica da parte della tifoseria del Toro.

Scheda 1 di 5