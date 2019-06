Calciomercato Torino, il Cittadella su Ferigra e De Luca: si valuta il prestito

Il Cittadella pensa a Ferigra e De Luca. La squadra veneta, che meno di un mese fa ha sfiorato la promozione in Serie A nella finale play-off contro il Verona, sta già programmando la prossima stagione e, secondo quanto emerso nelle ultime ore, la società di Andrea Gabrielli starebbe pensando ai due giocatori di proprietà del Torino per rinforzare il proprio organico.

DE LUCA – Il Torino ci pensa, con una certezza: crede fortemente nelle potenzialità dei due giovani ex Primavera e vuole mantenere il controllo su entrambi i cartellini. Anche per questo motivo si tratterebbe un trasferimento sulla base del prestito secco. L’attaccante classe 1998 è reduce da un buon campionato in Serie C, tra le fila dell’Alessandria. Per De Luca 12 gol in stagione: una cifra importante, che potrebbe garantirgli il salto di categoria.

FERIGRA – Discorso diverso invece quello che riguarda Ferigra, l’ormai ex capitano della Primavera del Torino. Il difensore classe 1999 è alla ricerca della prima esperienza tra i professionisti e quella di Cittadella potrebbe essere un’ottima occasione per lui. Soprattutto per l’atmosfera tranquilla della piazza, che negli ultimi anni ha permesso a diversi giovani talentuosi di sbocciare senza troppe pressioni. Valutazioni in corso, ma ciò che ad oggi pare pressoché certo è che il Torino intende mantenere il controllo su entrambi i cartellini.