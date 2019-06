Calciomercato: l’agente di Mario Rui oggi a Casa Milan, Pasalic resta a Bergamo

Torna l’appuntamento quotidiano con il calciomercato. Quest’oggi Mario Giuffredi, l’agente di Mario Rui e Veretout, è stato avvistato nelle sede del Milan. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, il procuratore avrebbe parlato con Paolo Maldini delle situazioni dei suoi due giocatori con i rispettivi club e delle possibilità di portare i suoi assistiti a Milano. Infatti il club rossonero sembrerebbe interessato al difensore del Napoli e al centrocampista viola. Su Mario Rui, in uscita dal Napoli e come confermato nei giorni scorsi dallo stesso Giuffredi (QUI i dettagli), è anche forte l’interesse del Torino. Il giocatore portoghese sarebbe un acquisto molto importante per la squadra di Mazzarri sulla fascia sinistra.

