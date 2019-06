L’Atalanta pensa a Bertolacci. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bergamo, la società di Percassi starebbe pensando al centrocampista ex Lecce per rinforzare il proprio centrocampo. Il classe 1991, accostato anche al torino nel corso delle ultime settimane, andrà in scadenza di contratto a fine giugno e si svincolerà dal Milan. Una buona occasione a parametro zero, l’Atalanta ci pensa.

