Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la nuova Roma di Fonseca pensa a Verissimo come centrale di difesa. Per il brasiliano del Santos, sul quale l’estate scorsa si era fatto avanti anche il Torino indirizzato da Petrachi, i giallorossi proveranno a stringere nei prossimi giorni, anche se non è ancora chiaro con che formula arriverebbe in Italia né quali potrebbero essere le cifre dell’operazione.

Scheda 1 di 5