Calciomercato Serie A: Fiorentina, comunicato su Chiesa. Maldini dt del Milan

Si era speculato molto in questi giorni sul futuro di Federico Chiesa, accostato ad alcuni club di Serie A, tra cui l’Inter. La Fiorentina tramite una nota apparsa sul sito web del club ha spiegato: “Leggiamo continue notizie diffuse da altri sul futuro di Chiesa e su dove giocherà il prossimo campionato. L’attuale proprietà tiene a precisare – si legge – che Federico è un giocatore della Fiorentina legato alla Società da un lungo contratto e quindi, per quanto ci riguarda, Chiesa il prossimo anno giocherà a Firenze e dovrà essere il giocatore simbolo per la squadra che si costruirà“. Una rassicurazione quindi, ma che sa di parziale, vista la trattativa in corso per la cessione della società a Commisso, il quale potrebbe essere propenso a valutare eventuali offerte dall’Italia come dall’estero.

