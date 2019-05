Calciomercato Torino: Boyè, il riscatto dell’Aek Atene è lontano. La situazione

Il riscatto dell’Aek Atene per Lucas Boyè pare molto difficile. Con l’arrivo del nuovo allenatore, Miguel Cardoso, reduce dall’avventura sulla panchina del Celta Vigo, il futuro dell’esterno granata sembra esser lontano dalla Grecia. Infatti il nuovo allenatore portoghese avrebbe chiesto alla società due ali nuove per la prossima stagione, escludendo di conseguenza il giocatore classe 1996 di proprietà del Torino. Boyè si era trasferito l’estate scorsa all’Aek Atene sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 7.5 milioni di euro.

RENDIMENTO – Con la squadra greca, Boyè ha collezionato in totale in questa stagione 36 presenze fra Super League, Kypello Elladas (coppa di Grecia) e Champions League, segnando 6 reti e facendo 1 assist. L’attaccante, escluso quando non era a disposizione, è sempre stato impiegato dall’ormai ex allenatore Manolo Jimenez. Non sono mancati degli acuti, ma in generale non c’è stata continuità e il feeling con la porta è lo stesso dei tempi di Torino: scadente. Ora, con l’arrivo del nuovo mister, il futuro di Boyè con molte probabilità non sarà con la casacca giallo nera addosso: almeno, ad oggi l’Aek non ha fatto trasparire l’interesse nel tirare fuori 7.5 milioni per lui.

FUTURO – Quindi il giocatore argentino verosimilmente rientrerà dal prestito e tornerà a Torino per poi finire nuovamente sul mercato. Sull’attaccante classe ’96 è forte l’interesse dell’Estudiantes, club argentino di Buenos Aires. Quando il giocatore farà il suo rientro in Italia, insieme alla società e al management dell’argentino, si deciderà il futuro dell’ex numero 31 granata. Il suo destino potrebbe venire deciso anche prima della partenza per il ritiro precampionato di Bormio. Dunque il ritorno di Boyè a Torino potrebbe essere soltanto di passaggio: nel suo futuro potrebbe esserci un ritorno in Argentina, con formula e modalità tutta da decidere.