Ecco il resoconto di mercato in casa granata di lunedì 17 giugno. Continua a tener banco il destino di Mario Rui, laterale sinistro del Napoli. Il Torino cerca un giocatore in quel ruolo ma ha già fatto sapere che la cifra di oltre 15 milioni per il suo cartellino è decisamente al di sopra delle aspettative. Intanto il manager di Mario Rui, Giuffredi, si è recato oggi a casa Milan per un incontro con Maldini: probabilmente si è parlato anche del portoghese.

Scheda 1 di 4