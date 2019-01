Calciomercato Torino, Edera: l’Udinese si aggiunge alle pretendenti

Dopo Parma, Frosinone e Chievo, anche l’Udinese si aggiunge alla lista delle pretendenti per Simone Edera. Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, per l’esterno d’attacco del Toro – che ha faticato per trovare spazio in questa prima metà di campionato – si sta valutando una cessione in prestito per i prossimi 6 mesi. Viste le sole 3 presenze collezionate tra Serie A e Coppa Italia, al momento questa sembra la soluzione migliore per tutte le parti in causa. Già nel mercato estivo si erano fatte vive diverse società, tra cui il Parma di D’Aversa con cui Edera ottenne la promozione in Serie B risultando decisivo.

Ora anche Davide Nicola avrebbe chiesto alla società dell’Udinese un profilo come quello di Simone Edera. Va quindi registrato l’interesse dei friulani, disposti anche a trattare sulla base di un acquisto a titolo definitivo. Formula che il Torino non ha mai preso in considerazione e che al momento sembra difficile, visto che i granata non vogliono perdere il giocatore ma solamente valorizzarlo. Proprio ieri erano arrivate le parole del suo agente, Galli, che aveva confermato: “Edera andrà via dal Torino per giocare, stiamo valutando una possibile destinazione“.