Calciomercato Torino: il Besiktas riscatterà Ljajic, 6 milioni ai granata

Sta per chiudersi definitivamente l’avventura in granata di Adem Ljajic. Dopo aver trascorso l’attuale stagione in prestito al Besiktas, il trequartista serbo è pronto a diventare un giocatore di proprietà del club di Istanbul.

OBBLIGO SALTATO – Come avevamo raccontato qualche giorno fa, la mancata qualificazione in Champions Leaguedei turchi – arrivati terzi nella Super Lig – aveva fatto saltare l’obbligo di riscatto. Le condizioni per cui l’acquisto del giocatore diventasse automatico prevedevano infatti il raggiungimento di 17 presenze ma soprattutto la qualificazione alla massima competizione europea. Così non è stato, dato che il Besiktas non è riuscito a chiudere tra le prime due, mancando così la Champions.

DIRITTO ESERCITATO – L’obbligo di riscatto si è dunque trasformato in un semplice diritto. Un diritto che il Besiktas salvo sorprese eserciterà, per acquistare dal Toro il cartellino di Ljajic e divenirne proprietario. Il club turco verserà dunque sei milioni di euro nelle casse granata per assicurarsi le prestazioni del trequartista serbo. Una cifra che, sommata al milione e mezzo di euro versato per il prestito oneroso ad agosto, porta ad un totale di 7,5 milioni: la cifra che il Toro spese per prelevare Ljajic dalla Roma nel 2016.