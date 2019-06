Calciomercato Torino: l’Athletic Bilbao rallenta per Berenguer

Tra i giocatori che non sono certissimi di una permanenza in granata c’è Alejandro Berenguer. L’esterno spagnolo ha rappresentato un jolly per Mazzarri, che lo ha utilizzato in diverse posizioni nel corso della stagione. Nutre della fiducia dell’allenatore e della società per il buon contributo dato nella stagione 2018/2019 e certamente sarebbe una pedina utile anche per la prossima stagione. In caso di offerte importanti, però, società e giocatore non direbbero di no a prescindere.

C’È L’ATHLETIC – E le squadre interessate al giocatore non mancano, anzi. Come avevamo raccontato la scorsa settimana, sull’esterno di Pamplona c’era un forte interesse dell’Athletic Bilbao, che ha individuato nel basco un profilo giusto per rinforzare la rosa, seguendo la propria politica che, storicamente, vede il club puntare su giocatori nati nella regione. Proprio per questo, gli spagnoli sarebbero pronti a presentarsi con un’offerta di otto milioni di euro per acquisire a titolo definitivo il cartellino dell’esterno. Detto che il giocatore non è ritenuto assolutamente incedibile dal Toro, va comunque aggiunto che i granata non sono intenzionati a svendere Berenguer: è ritenuto una pedina utile e se dovesse partire, lo farebbe solo a condizioni ritenute soddisfacenti.

LA RICHIESTA DEL TORO – E così, la risposta del Toro è stata molto chiara: Berenguer non parte per una cifra inferiore a dieci milioni di euro. Già, perché non bisogna dimenticare che in caso di cessione proprio all’Athletic, i granata dovrebbero pagare una penale di 1,5 milioni all’Osasuna. Il club di Bilbao ha così preso tempo, ritenendo elevata la richiesta del Toro ed iniziando anche a guardarsi intorno per valutare altri profili. Berenguer continua sì a piacere all’Athletic, ma il prezzo fatto dai granata ha raffreddato la pista, in attesa di scoprire cosa succederà nelle prossime settimane.