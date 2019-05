Calciomercato Torino, Ljajic: salta l’obbligo di riscatto del Besiktas. Ma lui ha già deciso

Saltato l’obbligo di riscatto fissato a 7.5 milioni di euro del Besiktas per Adem Ljajic, attaccante serbo in prestito dal Torino. Per l’ex numero 10 granata sarebbe scattato l’obbligo di riscatto del club turco dopo il raggiungimento di 17 presenze (che ha raggiunto) e a condizione che il Besiktas si fosse posizionato in campionato tra le prime due squadre (ottenendo cioè la qualificazione in Champions League). Con una sola giornata al termine del campionato, il Besiktas è terzo a quota 62 punti: davanti a lui il Basaksehir con 66 punti e il Galatasaray a 69. Dunque per la squadra bianconera è matematicamente impossibile qualificarsi in Champions.

NIENTE OBBLIGO DI RISCATTO – Il Besiktas avrebbe quindi un semplice diritto di riscatto da esercitare o meno. Il ragazzo comunque ha già fatto sapere che gli piacerebbe rimanere a giocare in Turchia. La Uefa inoltre ha comunicato che il Besiktas – come l’Inter – è uscito dal settlement agreement, segnale di sufficiente stabilità economica. Dunque questo è una notizia positiva in ottica riscatto. Se la squadra turca dovesse decidere di non riscattare Ljajic, l’attaccante serbo rientrerà dal prestito e tornerebbe a tutti gli effetti un calciatore del Torino. Difficile però immaginarlo nuovamente a disposizione di Mazzarri per la prossima stagione. Prima di tutto, c’è da capire quale sarà la scelta del Besiktas.