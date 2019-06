Calciomercato Torino, occhi puntati sul giovane Antonucci

Il Torino di Walter Mazzarri, anche in assenza del nuovo direttore sportivo dopo la partenza di Gianluca Petrachi, resta vigile sugli eventuali colpi possibili in questi primi giorni di mercato. La società granata, secondo quanto raccolto da Toro News in queste ore, ha posato gli occhi su un giovane di proprietà della Roma, l’attaccante Mirko Antonucci. Si tratta di un attaccante esterno che può giocare indifferentemente a destra o a sinistra.

RENDIMENTO – Antonucci, nato l’11 marzo 1999, ha passato l’ultima stagione in Serie B al Pescara: con gli abruzzesi ha collezionato 21 presenze, arrivando sino in semifinale di playoff contro il Verona. L’attaccante classe ’99 ha anche due presenze con la Roma: Eusebio Di Francesco gli concesse l’esordio in Serie A il 24 gennaio 2018, in un Sampdoria-Roma, e lui lo ripagò con l’assist che permise a Edin Dzeko di firmare il gol dell’1-1. Non solo: Mirko Antonucci fu venne gettato nella mischia al 75’ durante il match di ritorno della semifinale di Champions tra Roma e Liverpool del 2 maggio 2018 allo stadio Olimpico di Roma.

IL FUTURO – Il giovane talento romano piace molto al Torino, e a favore dei granata potrebbe giocare il fatto che il direttore sportivo Petrachi sia in procinto di accasarsi alla Roma nonostante un anno di contratto: il club giallorosso, nel caso, potrebbe pensare di mettere sul piatto proprio il cartellino di Antonucci per facilitare l’arrivo del ds. A quel punto il Torino potrebbe mettere immediatamente il ragazzo a disposizione di Mazzarri per il ritiro di Bormio o decidere di mandarlo in prestito. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità a riguardo: il Torino resta vigile.