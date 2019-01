Calciomercato Torino, sondaggio dell’Amiens per Avelar. E il Corinthians…

L’Amiens starebbe lavorando per riportare in Francia Danilo Avelar: questa l’indiscrezione di mercato lanciata dal Courrier Picard. Secondo il quotidiano francese, sabato ci sarebbe stato un sondaggio per verificare la disponibilità del giocatore e la fattibilità dell’operazione. Il laterale brasiliano si trova attualmente al Corinthians, con un contratto di prestito dal Toro fino al prossimo 30 giugno. In ogni caso, dunque, per un eventuale passaggio all’Amiens sarebbe necessario anche l’ok del club paulista per la risoluzione del contratto di prestito. Quel che è certo è che in Francia hanno un buon ricordo di Avelar, che la scorsa stagione ha collezionato 21 presenze in Ligue 1 mettendo a segno anche un gol di pregevole fattura. La pista Amiens è quindi da tenere in considerazione, nei prossimi giorni potrebbero registrarsi sviluppi.