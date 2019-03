Si sa, Mazzarri ha sempre dato molta importanza al lavoro dei suoi esterni e di conseguenza li ha valorizzati, ecco perché per il Toro è un discorso molto importante quello legato alle corsie laterali. E dopo aver parlato degli scenari del futuro riguardo alla difesa, passiamo dunque ad esaminare la situazione degli esterni. Ovviamente anche in questo caso la prima grande variabile che dovranno tenere in considerazione allenatore e società è quello legato a un’eventuale conquista del pass per le competizioni europee. Il campionato svolto fin’ora da Aina, Ansaldi e De Silvestri fa presumere che tutti e tre saranno in granata anche la prossima stagione.

