Mario Rui, ancora l’agente: “Presto per parlare di trasferimenti”. Il Toro aspetta

Andrà via da Napoli Mario Rui, ma la destinazione finale è ancora tutta da vedere. L’agente del portoghese, Mario Giuffredi, ha dichiarato infatti a Radio CNC, riferendosi al trasferimento del suo giocatore: “Ora è presto per parlarne perché dobbiamo vedere un attimo come si sistemano le panchine”. Eppure solo qualche giorno fa, l’agente del giocatore attualmente al Napoli aveva assicurato un futuro lontano dalla squadra partenopea e confermato l’interesse dei granata.

Il giocatore, però, piace molto a Marco Giampaolo, candidato forte per la panchina del Milan più che per la panchina della Roma: “Vero, è sempre stato un suo estimatore e non escludo che, se lo volesse, potrebbe seguirlo. Il Benfica? Quello è sempre stato il suo sogno: se dovesse diventare una possibilità concreta, la coglieremmo al volo”.