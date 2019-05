Anche Niang conferma, a modo suo, che il suo futuro sarà in maglia rossonera, ovvero i colori sociali del Rennes. L’esterno senegalese su Instagram ha pubblicato una story semplice, ma significativa, con due pallini: uno rosso e uno nero. Un messaggio chiaro da parte di un giocatore che non aveva fatto un mistero di voler rimanere in terra francese e, ora che il Rennes ha deciso di riscattarlo, esulta per l’esito positivo delle trattative.