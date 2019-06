Petrachi al lavoro per la Roma: ma continua il tira e molla con Cairo

Gianluca Petrachi già al lavoro per la Roma. Come noto da giorni, il direttore sportivo salentino abbandonato il Torino, presentando a Urbano Cairo le proprie dimissioni. E in questi giorni è già operativo a tutti gli effetti per la sua nuova società: ieri è volato a Madrid, insieme all’altro dirigente della Roma Fienga, per incontrare Paulo Fonseca, probabilmente il nuovo allenatore dei giallorossi. E poi è stato intercettato all’aereoporto di Fiumicino, come attesta questo video del Corriere dello Sport:

Con Fonseca, Petrachi e Fienga avrebbero trovato un accordo di massima. A Petrachi, invece, manca ancora quello per sancire ufficialmente il via libera dal Torino. Tant’è che l’ufficialità della sua partenza al momento non c’è ancora. Come detto, Petrachi ha presentato le sue dimissioni, ma manca ancora il via libera di Cairo così come quello della federazione. Per facilitare il buon esito del passaggio di Petrachi alla Roma, il club giallorosso potrebbe mettere sul piatto il cartellino di un proprio giovane. Tra questi c’è Mirko Antonucci, il giovane attaccante esterno che piace al Torino. In ogni caso, non c’è dubbio che l’accordo presto o tardi verrà trovato e che Petrachi verrà ufficializzato come nuovo uomo-mercato della Roma.

