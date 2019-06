Serie A, il tabellone del calciomercato: ecco tutti i movimenti dei primi giorni

Se pensavate che il mercato iniziasse a luglio, be’, vi sbagliavate di grosso. Il mercato è iniziato già da tempo, e le squadre si sono mosse in largo anticipo per arrivare il prima possibile con le rose pronte per la prossima stagione. Certo, il prevedibile valzer delle panchine e società intenzionate a strappare il definitivo sconto faranno tenere il fiato sospeso agli appassionati, ma ad ogni modo ogni società proverà a muoversi in anticipo.

Tanto già si muove, questa la tabella della Serie A:

Atalanta

Allenatore: Gasperini (confermato)

Acquisti: Sportiello (Por, Frosinone, FP), Mattiello (Dif, Bologna, FP), Bettella (Dif, Pescara, FP), Suagher (Dif, Carpi, FP), Kresic (Dif, Carpi, FP), D’Alessandro (Cen, Udinese, FP), Haas (Cen, Palermo, FP), Valzania (Cen, Frosinone, FP), Carraro (Cen, Perugia, FP), Melegoni (Cen, Pescara, FP), Cornelius (Att, Bordeaux, FP), Tumminello (Att, Lecce, FP), Vido (Att, Perugia, FP), Capone (Att, Pescara, FP), Monachello (Att, Pescara, FP), Latte Lath (Att, Carrarese, FP)

Cessioni: Pasalic (Cen, Chelsea, FP)

Bologna

Allenatore: Mihajlovic (confermato)

Acquisti: Krafth (Dif, Amiens, FP), Falletti (Cen, Palermo, FP), Crisetig (Cen, Benevento, FP), Michael (Cen, Perugia, FP), Soriano (Cen, Villarreal, D), Sansone (Att, Villarreal, D), Avenatti (Att, Kortrijk, FP)

Cessioni: Lyanco (Dif, Torino, FP), Mattiello (Dif, Atalanta, FP), Orsolini (Att, Juventus, FP), Edera (Att, Torino, FP)

Brescia

Allenatore: Corini (confermato)

Acquisti: Meccariello (Dif, Lecce, FP)

Cessioni: Romagnoli (Dif, Empoli, FP), Martella (Dif, Crotone, FP), Mateju (Dif, Brighton, FP), Tremolada (Cen, Entella, FP)

Cagliari

Allenatore: Maran (confermato)

Acquisti: Walukiewicz (Dif, Pogon, D), Pajac (Dif, Empoli, FP), Colombatto (Cen, Verona, FP), Han (Att, Perugia, FP), Giannetti (Att, Livorno, FP), Ceter (Att, Olbia, FP)

Cessioni: Lu. Pellegrini (Dif, Roma, FP), Leverbe (Dif, Sampdoria, FP), Thereau (Att, Fiorentina, FP)

Fiorentina

Allenatore: Montella (confermato)

Acquisti: Dragowski (Por, Empoli, FP), Rasmussen (Dif, Empoli, D), Zurkowski (Cen, Gornik Zabrze, D), Venuti (Dif, Lecce, FP), Saponara (Cen, Sampdoria, FP), Eysseric (Cen, Nantes, FP), Cristoforo (Cen, Getafe, FP), Castrovilli (Cen, Cremonese, FP), Thereau (Att, Cagliari, FP), Baez (Att, Cosenza, FP), Zekhnini (Att, Twente, FP)

Cessioni: Terracciano (Por, Empoli, FP), Gerson (Cen, Roma, FP), Edimilson (Cen, West Ham, FP), Norgaard (Cen, Brentford, D), Pjaca (Att, Juventus, FP), Mirallas (Att, Everton, FP), Muriel (Att, Siviglia, FP)

Genoa

Allenatore: Prandelli (confermato)

Acquisti: Rossettini (Dif, Chievo, FP), Ghiglione (Dif, Frosinone, FP), El Yamiq (Dif, Perugia, FP), Romulo (Cen, Lazio, FP), Omeonga (Cen, Hibernian, FP), Brlek (Cen, Lugano, FP), Jagiello (Cen, Zaglebie Lubin, FP), Spinelli (Att, Argentinos Junior, FP), Asencio (Att, Benevento, FP)

Cessioni: Pezzella (Dif, Udinese, FP), Pereira (Dif, Benfica, FP), Bessa (Cen, Verona, FP), Rolon (Cen, Malaga, FP)

Inter

Allenatore: Conte (nuovo)

Acquisti: Bastoni (Dif, Parma, FP), Vanheusden (Dif, Standard Liegi, FP), Gravillon (Dif, Pescara, FP), Dimarco (Dif, Parma, FP), Pinamonti (Att, Frosinone, FP), Karamoh (Att, Bordeaux, FP), Emmers (Att, Cremonese, FP)

Cessioni: Vrsaljko (Dif, Atletico Madrid, FP), Cedric (Dif, Southampton, FP), Politano (Att, Sassuolo, FP), Keita Balde (Att, Monaco, FP)

Juventus

Allenatore: –

Acquisti: Rogerio (Dif, Sassuolo, FP), Ramsey (Cen, Arsenal, S), Clemenza (Cen, Padova, FP), Beltrame (Cen, Den Bosch, FP), Higuain (Att, Chelsea, FP), Pjaca (Att, Fiorentina, FP), Orsolini (Att, Bologna, FP), Mancuso (Att, Pescara, FP)

Cessioni: Barzagli (Dif, S), Caceres (Dif, Lazio, FP)

Lazio

Allenatore: S. Inzaghi (confermato)

Acquisti: Caceres (Dif, Juventus, FP), Casasola (Dif, Salernitana, FP), Murgia (Cen, SPAL, FP), Minala (Cen, Salernitana, FP), Anderson (Cen, Salernitana, FP), Palombi (Att, Lecce, FP), Kishna (Att, ADO Den Haag, FP)

Cessioni: Romulo (Cen, Genoa, FP)

Lecce

Allenatore: Liverani (confermato)

Acquisti: Costa Ferreira (Cen, Trapani, FP), Tsonev (Cen, Viterbese, FP), Pettinari (Att, Crotone, FP), Caturano (Att, Entella, FP)

Cessioni: Venuti (Dif, Fiorentina, FP), Meccariello (Dif, Brescia, FP), Scavone (Cen, Parma, FP), Tumminello (Att, Atalanta, FP), Palombi (Att, Lazio, FP)

Milan

Allenatore: –

Acquisti: Gomez (Dif, Palmeiras, FP), Simic (Dif, Frosinone, FP), Halilovic (Cen, Standard Liegi, FP), André Silva (Att, Siviglia, FP)

Cessioni: Abate (Dif, S), Bellanova (Dif, Bordeaux, D), Montolivo (Cen, S), Bakayoko (Cen, Chelsea, FP)

Napoli

Allenatore: Ancelotti (confermato)

Acquisti:: Sepe (Por, Parma, FP), Di Lorenzo (Dif, Napoli, D), Tonelli (Dif, Sampdoria, FP), Lasicki (Dif, Wisla Plock, FP), Rog (Cen, Siviglia, FP), Grassi (Cen, Parma, FP), Machach (Cen, Crotone, FP), Palmiero (Cen, Cosenza, FP), Inglese (Att, Parma, FP), Vinicius (Att, Monaco, FP), Ciciretti (Att, Ascoli, FP), R. Insigne (Att, Benevento, FP), Tutino (Att, Cosenza, FP), Leandrinho (Att, Atletico Mineiro, FP),

Cessioni: Ospina (Por, Arsenal, FP)

Parma

Allenatore: D’Aversa (confermato)

Acquisti: Scavone (Cen, Lecce, FP), Da Cruz (Att, Spezia, FP), Galano (Att, Foggia, FP), Baraye (Att, Padova, FP)

Cessioni: Sepe (Por, Napoli, FP), Bastoni (Dif, Inter, FP), Dimarco (Dif, Inter, FP), Grassi (Cen, Napoli, FP), Inglese (Att, Napoli, FP), Sprocati (Att, Lazio, FP)

Roma

Allenatore: –

Acquisti:: Lu. Pellegrini (Dif, Cagliari, FP), Capradossi (Dif, Spezia, FP), Gerson (Cen, Fiorentina, FP), Gonalons (Cen, Siviglia, FP), Defrel (Att, Sampdoria, FP), Sadiq (Att, Perugia, FP), Antonucci (Att, Pescara, FP), Ponce (Att, AEKAtene, FP)

Cessioni: De Rossi (Cen, S)

Sampdoria

Allenatore: Giampaolo (confermato)

Acquisti:: Chabot (Dif, Groningen, D), Regini (Dif, SPAL, FP), Simic (Dif, SPAL, FP), Capezzi (Cen, Empoli, FP), Verre (Cen, Perugia, FP), Thorsby (Cen, Heerenveen, S), Kownacki (Att, Fortuna Dusseldorf, FP), Bonazzoli (Att, Padova, FP)

Cessioni: Tonelli (Dif, Napoli, FP), Tavares (Dif, San Paolo, FP), Saponara (Cen, Fiorentina, FP), Defrel (Att, Roma, FP)

Sassuolo

Allenatore: De Zerbi (confermato)

Acquisti:; Letschert (Dif, Utrecht, FP), Goldaniga (Dif, Frosinone, FP), Dell’Orco (Dif, Empoli, FP), Marchizza (Dif, Crotone, FP), Cassata (Cen, Frosinone, FP), Bandinelli (Cen, Benevento, FP), Boateng (Att, Barcellona, FP), Politano (Att, Inter, FP), Ricci (Att, Benevento, FP), Pierini (Att, Spezia, FP).

Cessioni: Rogerio (Dif, Juventus, FP), Lemos (Dif, Las Palmas, FP)

Spal

Allenatore: Semplici (confermato)

Acquisti:: Salamon (Dif, Frosinone, FP), Finotto (Dif, Cittadella, FP), Vaisanen (Dif, Crotone, FP), Viviani (Cen, Frosinone, FP), Vitale (Cen, Carpi, FP), Moncini (Att, Cittadella, FP)

Cessioni: Viviano (Por, Sporting, FP), Fulignati (Por, Ascoli, FP), Bonifazi (Dif, Torino, FP), Regini (Dif, Sampdoria, FP), Simic (Dif, Sampdoria, FP), Murgia (Cen, Lazio, FP)

Torino

Allenatore: Mazzarri (confermato)

Acquisti:: Milinkovic-Savic (Por, Ascoli, FP), Bonifazi (Dif, SPAL, FP), Djidji (Dif, Nantes, D), Lyanco (Dif, Bologna, FP), Gustafson (Cen, Verona, FP), Boyé (Att, AEK Atene, FP), Edera (Att, Cagliari, FP)

Cessioni: Moretti (Dif, S), Aina (Dif, Chelsea, FP), Ljajic (Att, Besiktas, D), Niang (Att, Rennes, FP)

Udinese

Allenatore: Tudor (confermato)

Acquisti:: Pezzella (Dif, Genoa, FP), Adnan (Dif, Vancouver, FP), Angella (Dif, Charleroi, FP), Coulibaly (Cen, Carpi, FP), Balic (Cen, Fortuna Sittard, FP), Bajic (Att, Basaksehir, FP), Perica (Att, Kasimpasa, FP), Machis (Att, Cadice, FP), Matos (Att, Verona, FP)

Cessioni: Nicolas (Por, Verona, FP), Zeegelar (Dif, Watford, FP), Wilmot (Dif, Watford, FP), D’Alessandro (Cen, Atalanta, FP), Okaka (Att, Watford, FP)

Hellas Verona

Allenatore: –

Acquisti:: Nicolas (Por, Udinese, FP), Bessa (Cen, Verona, FP), Calvano (Cen, Padova, FP), Cissé (Att, Carpi, FP)

Cessioni: Dawidowicz (Dif, Benfica, FP), Faraoni (Dif, Crotone, FP), Colombatto (Cen, Cagliari, FP), Gustafson (Cen, Torino, FP), Matos (Att, Udinese, FP)