Torino, cercasi secondo portiere: si valuta la soluzione interna

AAA Cercasi vice Sirigu. Il Torino è alla ricerca di un secondo portiere, ruolo ricoperto da Salvador Ichazo nella stagione appena conclusa. La società granata, nelle ultime settimane, ha analizzato tutto il ventaglio di ipotesi a sua disposizione. Con Ichazo e Rosati in scadenza di contratto a fine giugno, il Torino sta valutando anche una soluzione interna. Ad oggi la società granata – oltre ai profili citati in precedenza – ha altri tre portieri sotto contratto con un background tra i professionisti: Milinkovic-Savic, Zaccagno e Cucchietti.

IN SCADENZA – Come detto, i contratti di Ichazo e Rosati scadranno il prossimo 30 giugno. Difficile ipotizzare ad oggi un rinnovo di contratto per l’uruguayano ex Danubio che, nonostante le sole tre presenze in campionato, non sembra dare le giuste certezze. Discorso differente invece quello che riguarda Rosati, mai utilizzato da Mazzarri ma rivelatosi importante uomo spogliatoio. Ipotesi rinnovo da non scartare ad oggi per l’ex Napoli.

PROFILI – Con Ichazo pronto a dire addio, il Torino valuta il possibile sostituto. Le strade più facilmente percorribili sembrano essere quelle interne: Milinkovic-Savic, Zaccagno e Cucchietti. L’estremo difensore serbo è reduce da una stagione tra alti e bassi: un buon avvio alla Spal in Serie A, seguito da tanta panchina tra le fila dei ferraresi nella seconda metà di girone d’andata e il deludente prestito ad Ascoli in quello di ritorno. Verrà valutato nelle prossime settimane ma, ad oggi, per esperienza sembra essere quello più pronto. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore, che già lo scorso anno preferì andare a giocarsi il posto da titolare alla Spal. In seconda linea le candidature di Zaccagno e Cucchietti, entrambi reduci da due esperienze positive in Serie C: tra Pro Piacenza e Vibonese il primo e tra le fila dell’Alessandria il secondo. Per il classe 1997, già convocato per il ritiro di Bormio dello scorso anno, si tratterebbe della seconda occasione; dopo che meno di dodici mesi fa era stato mandato in prestito in Serie C perché ritenuto non ancora pronto. Al suo posto arrivò Rosati, con Ichazo promosso a secondo portiere.