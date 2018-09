Torino, rinnovo Falque: trattativa in corso, fumata bianca non lontana

Iago Falque–Torino, il legame è destinato ad essere prolungato. Sono in atto, come raccontato nei giorni scorsi, le trattative per il rinnovo di contratto dell’attaccante spagnolo con il club granata, che attualmente prevede un ingaggio da circa 1.5 milioni sino al 2020. C’è un’intesa di massima tra l’entourage del giocatore, capitanato dall’agente Gabriele Giuffrida, e il direttore sportivo del Torino, Gianluca Petrachi: gli emolumenti dovrebbero avvicinarsi ai 1.8 milioni a stagione, con scadenza del contratto prolungata sino al 2022. In questa fase è il momento della risoluzione dei dettagli, con la contrattazione che non può ancora dirsi pienamente conclusa: ma la fumata bianca non è lontana, l’intenzione comune di entrambe le parti – già manifestata durante il mercato estivo – era quello di arrivare al rinnovo, a bocce ferme, a mercato chiuso.

SCELTA COMUNE – Il Torino blinderà così un giocatore che ha dimostrato sul campo di meritare considerazione, segnando 24 reti in due stagioni partendo dalla posizione di esterno offensivo. Allo stesso tempo, la scelta di Falque è quella di mettere radici a Torino, il club ha trovato stabilità dopo una carriera che lo ha visto cambiare nove maglie in sette anni. In estate, diverse sono state le società, italiane ed estere, che lo hanno cercato più o meno direttamente. Lo spagnolo, di comune accordo col Torino, ha sempre detto di no, consapevole di avere a Torino un ruolo da protagonista in una società ambiziosa. Le parole di un mese fa dopo il match contro la Roma avevano lasciato qualche dubbio, ma il campo ha detto che Falque è un titolare del Torino di Mazzarri, avendo assimilato anche il processo che lo ha portato a spostarsi da esterno a mezzapunta. Durante Udinese-Torino, lo spagnolo è incappato in un lieve infortunio muscolare che gli farà saltare una o due partite, ma la sostanza non cambia: Falque è un giocatore chiave per il Torino, di oggi e di domani. E presto le firme sul nuovo contratto lo sanciranno.