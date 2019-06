Calciomercato, la lista della spesa: tre profili per il Toro di Mazzarri

Dopo diverse stagioni di stravolgimenti e novità continue, per la prima volta, il Toro confermerà a meno di sorprese l’ossatura della squadra lasciando un margine ristretto ai nuovi innesti. In attesa di conoscere il nuovo direttore sportivo granata, l’uomo mercato che sostituirà Petrachi, possiamo comunque individuare i settori scoperti da colmare in sede di calciomercato. Considerando un acquisto per ruolo e il tutto esaurito in difesa a meno di illustri partenze, Mazzarri avrebbe bisogno di un esterno di centrocampo e di una mezz’ala di inserimento in grado di ballare sulla trequarti.

Fallito il progetto Soriano, Mazzarri ha il nome del giocatore perfetto per quel ruolo: Roberto Pereyra. Dopo il flop del nuovo sistema di gioco ad inizio anno, nel 3-4-2-1 è stato provato prima Baselli e poi Sasa Lukic. Il tecnico di San Vincenzo ha bisogno di centrocampisti che, oltre ai tempi di inserimento, sappiano dare equilibrio e giocate di qualità al Toro. Per completare la batteria di esterni, invece, potrebbe servire un quarto nome. In questo campionato, Mazzarri ha sfruttato la duttilità di Ansaldi, De Silvestri e Aina che, in tre, sono riusciti a coprire reciprocamente le proprie assenze a causa di infortuni e squalifiche. Al Torino è stato accostato Mario Rui: potrebbe essere un profilo simile ad arrivare in granata.

Da valutare poi la situazione Zaza: l’attaccante lucano è appena stato riscattato per 14 milioni di euro. Il numero 11 non ha inciso come ci si aspettava ad inizio campionato e ora l’idea di una cessione non è così remota. Se Zaza andasse via dal Toro, i granata dovrebbero trovare un’altra spalla per Belotti, una seconda punta in grado di dare sia un’alternativa al Gallo che a Mazzarri e al suo sistema di gioco che prevede un solo attaccante centrale.