UFFICIALE – Aina al Toro a titolo definitivo. Il Chelsea: “Grazie, ti auguriamo il meglio”

Ola Aina si trasferisce al Torino FC a titolo definitivo: la notizia era già stata annunciata, ma ora è arrivata anche l’ufficialità sul sito ufficiale e sui canali social del Chelsea. Il club londinese ha comunicato la notizia dell’esercizio dell’opzione di riscatto da 10 milioni di euro parte del Torino, che ora è interamente proprietario del cartellino del terzino nigeriano. Dopo aver ripercorso le tappe della carriera nel settore giovanile dei blues, il Chelsea ha ringraziato Aina con un bel messaggio: “Everyone at Chelsea Football Club would like to thank Ola for his services and we wish him the best of luck for the next stage in his career”.