Carlão non rinnova: per i granata uno slot si libera extracomunitario in più

Carlão non sarà più un giocatore del Torino. Prelevato nel gennaio 2017 dai granata, il difensore brasiliano lascerà il Toro dopo aver collezionato solamente 4 presenze. Il club di Via dell’Arcivescovado libera così un altro posto da extracomunitario per il mercato estivo liberando un giocatore poco utile alla causa. Un’esperienza breve e incolore quella dell’ex Sochaux, arrivato per rinforzare la batteria di centrali difensivi di Mihajlovic a campionato in corso ma finito per diventare un esubero dopo soli 6 mesi.

Il ritorno in prestito all’APOEL ha solo avuto l’effetto di far slittare la scadenza del contratto, ma ora, l’ex numero 5 del Toro rimarrà senza squadra: fonti vicine al calciatore riferiscono la volontà di provare un’esperienza nuova e quindi di salutare anche la squadra cipriota. Sono due, ora, le ricerche oltre allo slot già libero per i giocatori” con almeno 5 presenze nella propria nazionale.

