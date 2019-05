Fiorentina, Della Valle cede la società a Commisso per 135 milioni

Nella nottata italiana il New York Times aveva pubblicato un’indiscrezione su una possibile cessione della Fiorentina a Commisso (fondatore del colosso Mediacom) e ora arrivano anche le prime conferme della Gazzetta. Dopo 17 anni, Della Valle sarebbe pronto a cedere la società per la cifra di 135 milioni. L’accordo sarebbe già stato raggiunto nello scorso weekend e da lunedì si dovrebbe aprire una finestra di 20 giorni per definire il passaggio di proprietà.

Commisso aveva già provato in passato ad acquisire la Fiorentina, ma all’epoca l’accordo con i Della Valle non fu trovato e a quel puntò il magnate statunitense mirò sul Milan. Fallito anche l’assalto ai rossoneri, allora Commisso avrebbe nominato banca JPMorgan per lavorare sull’affare Fiorentina e l’accordo è stato trovato su una cifra intorno ai 150 milioni di dollari (135 milioni di euro).