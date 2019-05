Lazio, Inzaghi non parlerà: aleggiano le voci di mercato

Non ci sarà la conferenza stampa di presentazione di Torino-Lazio di Simone Inzaghi, che diserterà la sala stampa di Formello parlando solo ai media ufficiali della società. Appare chiaro come il tecnico biancoceleste voglia evitare le domande sul suo futuro: su di lui infatti aleggiano diverse voci di mercato, che lo accostano in primis alla Juventus e poi al Milan. Lo stesso tecnico si sta incontrando ripetutamente con la società in questi giorni: aumenta la sensazione che voglia aspettare eventuali offerte. Già prima di Lazio-Bologna non aveva parlato nè prima nè dopo la partita, mandando al suo posto Parolo a parlare a fine match: possibile che lo scenario si ripeta anche al Grande Torino.

LEGGI: Le ultime dal Filadelfia: Mazzarri orientato a schierare le prime scelte