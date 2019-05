Milan, Gazidis a Nyon per incontrare l’Uefa alla ricerca di uno sconto

Gazidis, ad del Milan, è stato convocato dalla Uefa a Nyon per parlare delle sanzioni comminate ai rossoneri, che non hanno rispettato le norme del Fair Play Finanziario nei bilanci del triennio 2014-2017. Questi i possibili dazi da pagare: multa di 12 milioni di euro, limitazione della rosa in Europa per le prossime due stagioni in caso di qualificazione alle Coppe e obbligo del pareggio di bilancio entro la stagione 2021 pena l’esclusione dalle competizioni continentali. Stando a quanto riportato da Sportmediaset, l’amministratore delegato del Milan avrebbe chiesto di posticipare il break even al 2022, cercando di raggiungere così il pareggio di bilancio un anno dopo.

Al centro dell’incontro c’è anche il bilancio della stagione 2017/2018, anch’esso in rosso e che metterebbe i rossoneri in una situazione peggiore, estromettendoli di fatto dalle competizioni europee. Tutto dipenderà dalla sentenza che la Camera Arbitrale dell’Uefa emetterà tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, oltre al finale piazzamento del Milan, che, in caso di qualificazione alla Champions League farà ricorso al TAS, altrimenti Gazidis e i rossoneri dovrebbero accettare la decisione.