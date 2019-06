Potrebbe essere arrivato il giorno della decisione ufficiale sul Milan. Lo ha detto Marco Bellinazzo, esperto di diritto sportivo che avevamo intervistato una settimana fa (QUI l’intervista), secondo cui dovrebbe arrivare proprio in giornata (o altrimenti domani) la sentenza dell’UEFA sul Milan. Lo riferisce con un tweet sul suo profilo: “Attesa a breve (probabilmente già in giornata) la decisione della Uefa su Milan per fair play finanziario“.

Bellinazzo, poi, è intervenuto anche ai microfoni di “Tutti convocati”, durante il quale, tra i vari argomenti toccati, ha affrontato anche quello del caso Milan. L’esperto di diritto sportivo ha spiegato: “La sentenza è ormai pronta, sarà ufficiale tra oggi e domani. Gli exit poll dicono che la decisione della UEFA è quella di escludere il Milan dalle coppe“.