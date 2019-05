Serie A: Inter e Atalanta in Champions, al Milan non basta la vittoria

Vincono tutte in lotta per la Champions, ma alla fine passano Atalanta e Inter. La Dea conquista il podio della classifica, mentre l’Inter conquista l’ultimo posto valido per la Champions League. Non bastano le vittorie di Milan e Roma contro Spal e Parma. I rossoneri e i giallorossi si qualificano, rispettivamente, quinti e sesti. Il club capitolino conclude tre punti sopra il Torino. I granata chiudono al settimo posto a +4 dalla Lazio. In virtù della sconfitta dell’Empoli contro l’Inter e del pareggio a reti bianche tra Fiorentina e Genoa, retrocedono gli azzurri.