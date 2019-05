Serie A, la Lazio pareggia e resta dietro al Toro. E il Bologna è salvo

Termina la penultima giornata della Serie A, con il pareggio dell’Olimpico di Roma tra Lazio e Bologna. Il 3-3 finale premia i rossoblù di Sinisa Mihajlovic che (grazie alle reti di Poli, Destro e Orsolini) ottengono la matematica salvezza. Il pari invece fa sì che i biancocelesti restino dietro al Torino. Nell’ultima giornata, domenica alle ore 15, ai granata di Mazzarri basterà un pari casalingo per preservare la settima posizione. Un dato, beninteso, utile solo per il morale e le statistiche: l’Europa è appannaggio della Lazio in ogni caso grazie alla vittoria in Coppa Italia.