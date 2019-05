Serie A: l’ultima di campionato decide salvezza e lotta Champions

La Serie A regala spettacolo fino all’ultima giornata di campionato: ancora nel vivo la lotta retrocessione e la scalata per la Champions.

ANCORA UN POSTO PER LA B – Con il Chievo e il Frosinone ormai matematicamente retrocesse, rimane il terzultimo posto che vale il biglietto per la serie B. Le squadre coinvolte nella lotta salvezza sono Fiorentina, Empoli e Genoa.

Alla Fiorentina basterebbe vincere in casa contro il Genoa nello scontro diretto per essere certa della salvezza, ma anche un punto manterrebbe le lunghezze dalle squadre rivali; retrocederebbe in caso di sconfitta insieme alla coincidente vittoria dell’Empoli. Si salverebbe anche se perdesse con un gol di scarto. Ma solo se perde anche l’Udinese a Cagliari.

L’Empoli eviterebbe di tornare in B battendo l’Inter a San Siro oppure pareggiando, ma in quest’ultimo caso solo a patto che il Genoa non vinca al Franchi.

La salvezza del Genoa passa invece dalla vittoria contro la viola, che comunque potrebbe non bastare nel caso in cui la formazione di Andreazzoli dovesse avere la meglio contro i nerazzurri. Basta anche un pari se l’Empoli perde: a pari punti, salvi i rossoblù per gli scontri diretti.

CHAMPIONS LEAGUE – essere coinvolte sono quattro squadre: Atalanta, Inter, Milan e Roma, ma qui le combinazioni sono davvero moltissime. L’Atalanta conquisterebbe il posto in Champions battendo il Sassuolo oppure pareggiando, ma a condizione che il Milan non batta la Spal al Paolo Mazza. L’Inter invece dovrebbe battere l’Empoli oppure pareggiare, ma in questo caso il Milan non dovrebbe battere la Spal fuori casa. Anche in caso di sconfitta con gli azzurri l’Inter non sarebbe matematicamente fuori dai giochi, ma avrebbe bisogno delle sconfitte di Milan e Roma. Per il Milan l’ingresso in Champions è invece più complesso dato che da soli i suoi 3 punti non basterebbero: sarebbe infatti necessaria la coincidente sconfitta dell’Inter o dell’Atalanta. Potrebbe ancora qualificarsi in caso di parità ma solo con la vittoria della Roma a fronte della contemporanea sconfitta di Inter e Atalanta. La Roma accederebbe in Champions League battendo il Parma in casa, ma dovrebbero nello stesso momento comunque perdere Milan e Inter.

Sara Russo