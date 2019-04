Primo non prenderle. E su questo comandamento il Toro sta costruendo il suo campionato con vista su risultati finali che potrebbero avere del clamoroso. La zona Champions è a tre punti e per spingersi fin qui i granata hanno fatto quadrato su di una difesa di ferro. Merito va dato all’organizzazione di gioco di mister Mazzarri, tanto filtro a centrocampo, squadra corta e votata al sacrificio. Merito poi ai risultati dei singoli: Sirigu, il miglior portiere della Serie A, si è dimostrato a tratti straordinario; Izzo, Nkoulou, Djidji e Moretti, sono tutti protagonisti di una stagione sopra le righe. Se davanti non si sono visti i fuochi d’artificio, dietro il Toro ha impressionato per solidità e costanza.

I NUMERI RECORD – Complici i due gol rifilati dall’Atalanta al Napoli, oggi il Toro è la terza difesa del campionato. Appena 29 le reti subite, a poco distacco da Inter (27) e Juventus (23). Al momento dietro a Belotti e compagni ci sono appunto il Napoli (30), Milan (31), Lazio (35), Atalanta (42) e Roma (46). Se poi si guarda al solo 2019, il Toro è la squadra che ha subito meno, appena 10 reti, frutto di 6 clean sheet consecutivi, nessuno ha fatto meglio nell’anno solare in corso. Si tratta della seconda striscia positiva della storia granata, un exploit iniziato il 27 gennaio scorso con l’Inter, passando per le gare con Spal, Udinese, Napoli, Atalanta e Chievo, e conclusa il 10 marzo, allo Stirpe di Frosinone, quando l’incornata su calcio d’angolo di Paganini ha fermato a 599 minuti il record di imbattibilità di Sirigu, la seconda più lunga nella storia ultracentenaria del Torino.

OBIETTIVO 2° POSTO – Numeri del genere certificano una stagione che, a cinque partite dal termine, può significare una svolta per la storia recente del club. Juve e Napoli a parte, tra le sei pretendenti ai due pass per la Champions ancora in palio la squadra granata è quella che nel 2019 ha perso di meno, appena due volte, in entrambi i casi per 3 a 2, contro Roma e Bologna, e che in tutto il campionato ha chiuso più partite senza subire reti, ben 9, mentre l’Inter si ferma a quota 7, Lazio e Milan a 6, Atalanta e Roma a 4. Se il trend dovesse essere confermato, il rush finale di campionato potrebbe proiettare la difesa del Toro al secondo posto assoluto. E se così fosse, i granata potrebbero veramente centrare un piazzamento europeo, quello della Champions League, che da solo vale 40 milioni di euro da investire sul mercato.