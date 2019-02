Atalanta, parla Ilicic: “Competitivi anche senza Gomez. Torino squadra tosta”

Josip Ilicic è uno dei grandi protagonisti della cavalcata dell’Atalanta. La squadra di Giampiero Gasperini, per il terzo anno consecutivo, è in piena corsa per un posto in Europa League. Domani alle ore 15 lo scontro diretto in casa del Torino. Di questo e di molto altro ha parlato Ilicic in una lunga intervista rilasciata all’Eco di Bergamo: “Sono una squadra molto fisica e tosta – ha detto il fantasista sloveno – contro cui è dura segnare. Servono lucidità e concentrazione da subito: non possiamo prendere gol dopo pochi minuti, perché non si riesce sempre a recuperare”. Salvo sorprese non prenderà parte alla trasferta il “Papu” Gomez, fermato da un problema fisico. Ma Ilicic non ha dubbi: “La sua assenza? Una ragione di più per dare il massimo, ma col Torino bisogna fare meglio la fase difensiva. A cominciare dagli attaccanti“.

Spazio anche alla corsa all’Europa, ma per Ilicic quella del Grande Torino non sarà una sfida decisiva: “Si decide tutto nelle ultime 5 giornate, nello sprint finale: adesso c’è la corsa alla posizione. Se restano dentro tutte, si resta sul pezzo. Noi di sicuro reggiamo“. In chiusura il sogno Coppa Italia: “Mi piacerebbe portare tutto il popolo atalantino a Roma il 15 maggio”.