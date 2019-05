La Lazio fa 10-0 in amichevole con doppietta di Immobile, domani seduta mattutina

La Lazio sta preparando la sfida contro il Torino di Mazzarri, in vista dell’epilogo della stagione 2018/2019 della Serie A che andrà in scena, per le due squadre all’Olimpico Grande Torino domenica alle 15.

DA FORMELLO – Questo pomeriggio i biancocelesti hanno svolto, al Centro Sportivo di Formello, un allenamento a porte aperte, nella quale si è giocata una amichevole (molto partecipata in termini di pubblico) contro i dilettanti del Città di Rocca di Papa. La Lazio si è imposta sugli avversari per 10-0 grazie alla tripletta del 19enne brasiliano Luan Capanni, alla doppietta di Immobile, ad un’autorete del Città di Rocca di Papa ed alle reti di Bastos, Romulo, Cataldi e Zitelli. Nella giornata di domani è prevista una seduta mattutina, sempre a Formello, per continuare il percorso di avvicinamento all’ultimo impegno stagionale.