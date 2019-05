La probabile formazione della Lazio: Bruno Jordao favorito su Marusic, in attacco il solito Immobile

A poco meno di 24 ore dal fischio d’inizio di Torino-Lazio all’Olimpico Grande Torino, vediamo come potrebbe schierarsi in campo la Lazio di Inzaghi. Il modulo che probabilmente sceglierà il tecnico dei vincitori della Coppa Italia prevede in porta Proto (Strakosha è stato costretto al forfait a causa di problemi fisici), la difesa a 3 con Bastos, Acerbi e Radu; un centrocampo di quantità con Romulo, Parolo, Badelj, Lulic e Bruno Jordao (che dovrebbe avere la meglio su Marusic, che ha svolto un solo allenamento settimanale in gruppo) a sostegno di Cataldi, leggermente arretrato rispetto alla punta Immobile.

TORINO-LAZIO, LA PROBABILE FORMAZIONE DELLA LAZIO:

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Parolo, Badelj, Bruno Jordao, Lulic; Cataldi; Immobile.