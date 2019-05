Gazidis: “Vogliamo giocare stabilmente in Europa. Il Milan ha rischiato la bancarotta”

Sulle strategie: “La nostra strategia non è investire in giocatori Top o che lo sono già stati, ma in chi può diventarlo con la nostra maglia”.

Poi una rivelazione sul passaggio di proprietà in estate: “Il Milan è stato salvato. Sono stati versati nel club 220 milioni di euro per rispondere agli obblighi. Non farlo avrebbe significato bancarotta e rischio retrocessione”.