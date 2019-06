Grecia-Italia 0-3, l’emozione di Belotti: “Che sia un punto di ripartenza”

Belotti ha parlato a Rai Sport dopo la bella vittoria degli Azzurri per 3-0 contro la Grecia, impreziosita da un suo assist: “Sono contento che il giudizio su di me sia positivo. E’ difficile esprimere parole perché per me giocare in Nazionale è sempre un sogno. Mancavo da settembre, sono contento di essere tornato nelle qualificazioni ad una competizione così importante. Adesso sto molto bene fisicamente, riesco a far tutto con continuità. Penso che questo ritorno sia un punto di ripartenza importante, personalmente e per la Nazionale.”

Sull’atteggiamento del CT: “Mancini si è anche arrabbiato perché nel secondo tempo non pressavamo come nel primo e la differenza s’è visto. E’ giusto che voglia che segniamo di più, bisogna sempre migliorare. Quando abbassi i ritmi, il calcio è strano, anche oggi abbiamo rischiato. L’importante è comunque che vinca la squadra”.