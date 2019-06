Grecia-Italia 0-3, Sirigu: “Importante non sbagliare queste partite”

Ha parlato dopo il 3-0 dell’Italia sulla Grecia Salvatore Sirigu, che ha tenuto la porta inviolata e non è stato impegnato più di tanto dai padroni di casa.

Sulla gara: “Siamo riusciti a non prendere goal stasera e sono molto felice del risultato, lo condivido con Gigio Donnarumma che è stato protagonista nelle scorse gare”.

Sulla capacità di mantenere la concentrazione nelle poche occasioni in cui è stato impegnato: “Succede che il portiere nel calcio moderno deve stare più vicino all’azione di gioco. Partecipando molto con i piedi al giro palla, diventando quasi un cardine della manovra. Questo aiuta a rimanere sempre concentrati quando serve compiere interventi”.

Sui prossimi impegni: “L’importante per il gruppo è fare più punti possibile e non sbagliare in queste partite. La nostra è stata una vittoria fuori casa, convincente: essendo stato in Nazionale in precedenza so che è molto difficile vincere fuori casa per 3-0 contro una squadra che gioca bene a calcio e ha delle ottime individualità; siamo contenti di proseguire nella continuità del nostro gioco”.