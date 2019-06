Italia-Spagna Under 21, le formazioni ufficiali: Bonifazi dal 1′

Rese note le formazioni ufficiali di Italia-Spagna, prima gara degli Azzurri in questo Europeo Under 21. Di Biagio sceglie di mettere in campo un 4-3-3 con davanti Zaniolo, Kean e Chiesa. In difesa spazio dal primo minuto di gioco per Kevin Bonifazi.

Italia U21 (4-3-3): Meret; Calabresi, Mancini, Bonifazi, Dimarco; Barella, Mandragora, Pellegrini; Zaniolo, Kean, Chiesa. All.: Di Biagio

Spagna U21 (4-1-4-1): Unai Simon; Aguirregabiria, Vallejo, Meré, Aaron Martin; Zubeldia; Soler, Ceballos, Fabian Ruiz, Oyarzabal; Mayoral. All.: De La Fuente