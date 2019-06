LIVE! Qualificazioni Euro2020, Italia-Bosnia 0-0: Sirigu titolare, Belotti in panchina

Dopo la rotonda vittoria in casa della Grecia, la Nazionale allenata da Roberto Mancini torna in campo contro la Bosnia nella quarta giornata di qualificazioni ad Euro2020. Confermata la titolarità di Salvatore Sirigu, non quella di Belotti, a cui viene preferito Fabio Quagliarella. Ancora in tribuna Armando Izzo.

ITALIA-BOSNIA, LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Allenatore: Mancini.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinecki.