Tomas Rincon è stato convocato dal Venezuela per la Copa America 2019. Il centrocampista granata e capitano della Vinotinto è tra i 23 giocatori presenti nella lista diramata dal CT della nazionale Rafael Dudamel per la competizione che inizierà il prossimo 14 giugno. La Copa America 2019 si svolgerà in Brasile. Il Venezuela è inserito nel girone con il Perù, la Bolivia e il Brasile.