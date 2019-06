Rincon e la Nazionale: Venezuela-Ecuador è un assaggio di Copa America

Tomas Rincon è tra i convocati del Venezuela per la Copa America 2019 che avrà inizio il 14 giugno in Brasile. Su questo c’erano pochi dubbi: il capitano della Vinotinto è un elemento essenziale per il ct Dudamel, rimasto in sella nonostante alcune polemiche a metà tra calcio e politica dopo l’amichevole tra Venezuela e Catalogna dello scorso marzo. Il Venezuela è in un periodo di crescendo, pertanto cercherà di confermare la scia positiva nella gara di oggi, che è il primo dei tre test che il Venezuela ha a disposizione per prepararsi alla Copa America.

LEADER – Rafael Dudamel siede da tre anni sulla panchina della Nazionale e, stando alle dichiarazioni, pare aver finalmente trovato gli uomini ideali da adattare alla sua idea di gioco. Otto le partite disputate in sette mesi e mezzo e che hanno dato al Venezuela il volto di una squadra definita sotto molti aspetti tecnici. Rincon figura tra i 10 centrocampisti scelti da Dudamel e, a giudicare dalle convocazioni, tutto lascia pensare che il tecnico opterà per un 4-3-3 o un 4-5-1, moduli che ha alternato contro l’Argentina e che hanno portato a una più che buona prestazione in campo. Quali che siano le varianti degli schemi da adottare, il tecnico vorrà certamente un centrocampo forte e fisico, dunque il centrocampista granata potrà confermare il suo ruolo di assoluto leader della nazionale in vista della Copa America.

Sara Russo