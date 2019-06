Sirigu titolare, Belotti forse, Izzo in panchina: alle 20.45 c’è Grecia-Italia

Questa sera alle 20.45, la Nazionale Italiana allenata da Roberto Mancini affronterà la Grecia. La sfida di Atene sarà una vera e propria prova di maturità e l’ex allenatore del Manchester City non vuole assolutamente fallirla. In questa gara valevole per la terza giornata del Gruppo J di qualificazioni europee, l’Italia potrebbe scendere in campo con due giocatori del Toro nell’11 iniziale.

Salvatore Sirigu è praticamente sicuro della maglia da titolare dopo una stagione da urlo con la casacca granata ma anche Andrea Belotti rischia di indossare la maglia azzurra numero 9. Un ribaltone, considerando che durante l’anno, Mancini aveva lasciato fuori il Gallo preferendogli Pavoletti, Grifo e Lasagna. Per la partita di questa sera, Belotti è in ballottaggio su Quagliarella per guidare il tridente composto da Chiesa e Bernardeschi. Armando Izzo, invece, dovrebbe partire dalla panchina: fiducia alla coppia bianconera composta da Chiellini e Bonucci.

Questa la probabile formazione degli azzurri:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Belotti (Quagliarella), Bernardeschi.