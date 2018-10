Torino, Aina ritrova la Nazionale: convocato dalla Nigeria

Ola Aina torna in Nazionale. Il giocatore del Torino è stato convocato dalla Nigeria del ct Gernot Rohr per il doppio confronto contro la Libia in programma il 12 e il 15 ottobre, valido per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa 2019. Un’ottima notizia per il laterale granata che ritrova le Super Eagles dopo aver saltato la trance precedente per l’infortunio muscolare rimediato contro la Spal. Le recenti prestazioni positive con la maglia granata non sono passato inosservate agli occhi del ct nigeriano, che ha deciso di premiare l’ex Chelsea con la convocazione in Nazionale. Per lui la possibilità di giocare per la quinta volta nella Nazionale del suo paese..