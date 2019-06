Rincon, su Instagram un tifoso insulta la sua Nazionale. Lui risponde così

Nonostante quella di ieri contro il Messico fosse solo un’amichevole in preparazione alla Copa America, il passo falso del Venezuela di Rincon ha lasciato qualche tifoso molto deluso. Sul proprio profilo Instagram, El General a fine partita ha provato a caricare il gruppo in vista del futuro incoraggiando i compagni a ripartire dagli errori commessi, per correggerli e migliorare. Inoltre coglie l’occasione per ringraziare tutti i venezuelani che hanno seguito la Vinotinto in trasferta.

Nei commenti, però, qualcuno si lascia andare alla rabbia per la sconfitta con un commento che non necessita traduzioni: “Son una mierda punto“. Pronta e immediata la risposta di Rincon: “Così mi piace, che elegante. Sii più attento a come tratti la rappresentazione del tuo paese, perché è il tuo paese, fratello“.