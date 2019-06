Berretti, lo Scudetto in palio: domani la finale con l’Inter

Non soltanto la Primavera, anche la Berretti di Capriolo cercherà di mettere le mani sullo Scudetto di categoria. I granata avranno così l’opportunità di coronare nel migliore dei modi una stagione super, caratterizzata da una marcia da record nel girone. Già, perché la stagione dei ragazzi nati nel 2001 era terminata con ventidue vittorie in ventiquattro partite. Un cammino da urlo, che domani potrebbe trovare il suo lieto fine.

PRIMATO TORO – L’avversario da battere in gara secca domani alle 16 sarà l’Inter, sul campo neutro di Novarello. In caso di vittoria, i granata andrebbero a consolidare ulteriormente il primato nella categoria Berretti. Attualmente il Toro può vantare dieci scudetti di categoria, dovesse arrivarne un altro domani il totale salirebbe ad undici titoli nazionali. Una grande occasione per i giovani granata, che avranno dunque l’occasione di coronare nel migliore dei modi la stagione preparandosi al difficile salto in Primavera.