Calcio femminile: la Juniores del Torino è in semifinale scudetto

Approda in semifinale la Juniores femminile del Torino. La squadra guidata da Tatiana Zorri ha vinto con un risultato netto contro le compagini del Campomorone Lady. Tra le granata sono andate a segno Schirru, Iuliano, Bianco e Molinar, da segnalare la tripletta di Grasso. Un ottimo successo in trasferta a cui va considerato anche il 3-0 dell’andata in casa del Toro. La squadra sta procedendo bene, ingrana ed è soddisfatto anche il coordinatore del settore giovanile dei piemontesi Marco Pianotti. Il dirigente granata commenta così il risultato: “Stagione positiva per un settore in crescita”. Ma non c’è da sedersi sugli allori, adesso c’è una finale da conquistare: “Stiamo facendo bene e speriamo di proseguire su questa strada”. Non mancano le congratulazioni allo staff guidato da Zorri che sta facendo costruendo le basi per delle ragazze di talento: “Complimenti a mister e staff”. Le semifinali si disputeranno domenica 9 Giugno 2019 (andata) e domenica 16 Giugno 2019 (ritorno), il Torino si dovrà scontrare con il Permac Vittorio Veneto che è riuscito a superare ai quarti l’Azalee.

Di seguito l’elenco delle ragazze che hanno contributo a portare la squadra in semifinale scudetto: De Filippo Elisa, Priotti Giorgia, Apuzzo Sara, Bancheroci Claudia, Boccardo Laura, Dogliotti Ilaria, Iuliano Marta, Angrisano Vanessa, Schirru Paola, Bianco Teresa, Calautti Irene, Magonaro Giorgia, Coluccio Elena, Spadin Giada, Zoerea Martina, Molinar Elisa, Grasso Giulia, Munafo’ Carola, Marguati Elisa, Carnino Aurora.