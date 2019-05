Italia-Giappone 0-0: 90′ per Buongiorno che causa un rigore, ma poi si riscatta

Pareggio a reti inviolate per l’Italia Under 20 con il Giappone, un punto che vale molto però. Gli azzurrini si presenteranno agli ottavi di finale del Mondiale Under 20 da primi del Gruppo B. Il difensore del Torino Buongiorno ha giocato per 90′ davanti alla porta difesa da Carnesecchi. Un’ottima prova per il granata che ha dato il suo contributo alla Nazionale, per riuscire a strappare un punto importante con i giapponesi, mantenendo la porta inviolata. Unico neo della buona prestazione del granata è il rigore causato per un intervento fuori tempo su Tagawa, in ogni caso Carnesecchi ha neutralizzato Ito sul penalty. I giapponesi hanno messo in dura difficoltà la formazione allenata da Nicolato, solo uno squillo degli azzurri nel secondo tempo: con Olivieri che, lanciato a rete, non riesce a bucare Wakahara. Per il resto tanto Giappone ma un’Italia che si è difesa bene dietro, anche grazie alla buona prestazione di Buongiorno.